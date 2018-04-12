"وول ستريت" تواصل تقلباتها اليومية وترتفع بدعم تصريحات "ترامب"

نيويورك - (أ ش أ)

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في مستهل جلسة تعاملات اليوم الخميس، لتواصل الأسواق تقلباتها اليومية وتحركاتها متأثرة بأحدث العناوين الإخبارية حول الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتغريدات القادمة من البيت الأبيض.

وظلت القضايا الجيوسياسية في صدارة العوامل المؤثرة على "وول ستريت"، على الرغم من أن هذا الاتجاه المحتمل بدأ يتلاشى قليلا بعد تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أن الضربة العسكرية على سوريا قد لا تكون وشيكة، بعد ما مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية حول سوريا مساهما رئيسيا في خسائر جلسة أمس الأربعاء.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 291 نقطة، بما يوازي 1.2%، ليتداول عند مستوى 24481 نقطة، وأضاف مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 23 نقطة، بما يوازي 0.9%، ليصل إلى 2665 نقطة، وربح مؤشر "ناسداك" لقطاع التكنولوجيا 64 نقطة، بما يوازي 0.9%، ليتداول عند مستوى 7111 نقطة.

وقال ترامب في أحدث تغريداته على تويتر صباح اليوم الخميس "لم أقل قط متى سيحدث الهجوم على سوريا. قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك".