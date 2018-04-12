على غرار "الأهلي".. بنك مصر يوقف شهادة الـ 17% ويطرح أخرى بعائد متغير

كتبت- منال المصري:

قال مصدران في بنك مصر، لمصراوي، إن البنك أرسل منشورا للفروع اليوم الخميس، بوقف إصدار شهادة الادخار ذات العائد الثابت 17%، وإصدار أخرى بفائدة متغيرة، بداية من يوم الأحد المقبل، على غرار البنك الأهلي المصري.

وأضاف المصدران أن البنك سيبدأ إصدار شهادة ادخار مدتها 3 سنوات، بعائد يصرف كل 3 أشهر، بداية من يوم الأحد.

وأشار المصدران إلى أن الشهادة الجديدة ستعطي عائدا يزيد بنسبة ربع في المائة (0.25%) على سعر الإيداع في البنك المركزي، على غرار البنك الأهلي.

وكان مصراوي نشر قبل أسبوعين، إن هناك اتجاها داخل بنك مصر للتوقف عن إصدار شهادة الـ 17% بعد قرار المركزي بخفض الفائدة.

وبالنسبة للعملاء الذين سبق لهم شراء شهادة الـ 17% فإنهم سوف يتمتعون بمزاياها كاملة لحين انتهاء فترة استحقاقها.

وكان البنك الأهلي قال في بيان اليوم إنه قرر التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 17%، وإصدار أخرى بعائد متغير بداية من يوم الأحد المقبل.

وقال البنك في بيانه، إن الشهادة الجديدة مدتها 3 سنوات، ويصرف عائدها كل 3 أشهر.

وتعطي الشهادة الجديدة للبنك الأهلي عائدا يزيد بنسبة ربع في المائة (0.25%) على سعر الإيداع في البنك المركزي، بحسب البيان.

"وبالتالي يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها اعتباراً من الأحد المقبل هو 17% سنوياً، ويتغير العائد دورياً خلال مدة الشهادة وفقاً ومتغيرات سعر إيداع البنك المركزي المصري"، وفقا لما ذكره بيان البنك.

ويعني العائد المتغير أن سعر الفائدة غير ثابت، ولكنه يتغير دوريا، بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي، والتي يراجعها كل ستة أسابيع تقريبا، وفقا لمتغيرات معدل التضخم في الأسعار.

وكان البنك المركزي قرر قبل أسبوعين خفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، مع استمرار معدل التضخم السنوي في الانخفاض، لتصل حاليا إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

وتتوقع بنوك استثمار أن يواصل البنك المركزي خفض الفائدة خلال العام الجاري بنسبة إجمالية تتراوح بين 3 و5%، مع تراجع معدلات التضخم.

ولا يزال بنكا الأهلي ومصر يواصلان طرح الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 15% دون تغيير.

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