مصر توقع اتفافية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية

كتبت - إيمان منصور:

وقعت مصر، اليوم الخميس، على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية ضمن فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، وقع الاتفاق عن مصر سعيد عبد الله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة.

وقال عبد الله إن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اليوم خرج بعدد من النتائج والقرارات الهامة تتضمن الاتفاق على عقد الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان خلال العام المقبل.

كما استعرض الاجتماع الموضوعات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتقدم المحرز بشأن متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، بحسب عبد الله.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية رقم 29 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الأحد المقبل.

وأشار عبد الله إلى أن الاجتماع أكد التزام الدول الأعضاء بالتطبيق الكامل لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ورفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.

ودعا الاجتماع الدول الأعضاء لتوفيق أوضاعها لدخول قواعد المنشأ التفصيلية العربية المتفق على دخولها حيز التنفيذ بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.

وقال عبد الله إنه تم تكليف الأمانة العامة للمجلس بالتواصل مع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لتأمين التمويل اللازم للمشروعات التي تتقدم بها الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين بما في ذلك مصر.

وأضاف أن الاجتماع رحب أيضا بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، كما تم اعتماد إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، فضلا عن اعتماد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.