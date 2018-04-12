صالح الشيخ رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، عن صدور قرار بتعيين الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلفا للمستشار محمد جميل.

وقالت الوزارة في بيان - نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الشيخ عمل أستاذا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأعد الكثير من البحوث والدراسات الخاصة بالاقتصاد المصري، كما تولى منصب رئيس قسم الإدارة في جامعة المستقبل، وشارك في العديد من الندوات والفعاليات بعدد من الجامعات الخاصة بتطوير الإدارات المحلية.

كما كان الشيخ أحد أعضاء اللجنة التي شكلها الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لتطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ليتقلد بعدها منصب نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري بالدولة.

وكان المستشار محمد جميل قد تم تعيينه بقرار جمهوري رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منتدبا من مجلس الدولة، لمدة عام في إبريل 2016، وتم التجديد له ولأول مرة بقرار جمهوري في 11 أبريل 2017 لمدة عام انتهت أمس الأربعاء.