الدولار يرتفع أمام الجنيه في 4 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما ارتفع السعر في 4 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع في الصباح.

كما خفض البنك التجاري الدولي سعر العملة الأمريكية إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع في الصباح.

بينما رفع البنك العربي الأفريقي سعر العملة الأمريكية إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع في الصباح.

وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع في الصباح.

ورفع بنكا البركة وكريدي أجريكول سعر العملة الأمريكية إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع في الصباح.

فيما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.