"الريف الجديد" تجري قرعة لشباب المزارعين ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان

كتب - مصطفى عيد:



أجرت شركة تنمية الريف المصري الجديد، اليوم الخميس، قرعة علنية على مجموعة من أراضي الطرح الثاني لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 43 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا مخصصة لصغار المزارعين والشباب.



وقال عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان اليوم، إن هذه القرعة مقصورة على مجموعات صغار المزارعين والشباب، ممن قاموا بشراء كراسات الطرح الثاني وتقدموا بطلب الحصول على أراضي منطقة غرب غرب المنيا.



وأضاف حنورة أنه من المقرر أن يتم منح الفائزين في هذه القرعة التكميلية 45 يوما كحد أقصى منذ تاريخ إجراء القرعة لتكوين الشركات وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الدفعة المقدمة والتعاقد.



وذكر عاطر حنورة أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد نجحت بالفعل في تجهيز وتوفير أراضى مزودة بالآبار لجميع المتقدمين لخوض قرعة اليوم العلنية للطرح الثاني بأراضي غرب غرب المنيا.



وأوضح أن قرار الشركة بتنويع مساحات ونوعيات الأراضي المطروحة على المنتفعين، ودرجة تجهيزاتها، جاء لإعطاء المزيد من الفرص للراغبين في المشاركة بمشروع المليون ونصف المليون فدان على اختلاف إمكانياتهم ومدى جاهزيتهم المادية والفنية، وهو ما كشف كذلك مدى جدية الكثير من المجموعات المتقدمة من طالبي الحصول على الأراضي.



وبحسب البيان، ستنشر شركة تنمية الريف المصري الجديد أسماء الفائزين في قرعة اليوم وأرقام قطع الأراضي التي فازوا بها على الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت، وكذلك على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".