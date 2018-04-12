"اتحاد التمويل متناهي الصغر" ينتهي من إعداد مشروع ميثاق شرف للمؤسسات

كتب - مصطفى عيد:

انتهى الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر من إعداد الصيغة المبدئية لمشروع ميثاق الشرف الخاص بمؤسسات التمويل متناهي الصغر، والذي سيتم مناقشته خلال فاعليات الجمعية العامة للاتحاد يوم 30 أبريل، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الخميس.

وقال الاتحاد، إن الميثاق يستهدف تنظيم عمل القطاع وتعزيز معدلات نموه، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة واضحة في مؤشرات الأداء بعد اقتحام شركات جديدة للسوق.

ويمثل ميثاق الشرف إطارا أخلاقيا تلتزم به المؤسسات العاملة في صناعة التمويل متناهي الصغر ومجالس إداراتها والعاملين بها تأكيدا لأولوية حماية مصالح العملاء وجودة الخدمات المالية المقدمة لهم وتعزيزا لمبادئ التنمية المستدامة ولقيم العدالة والنزاهة والمنافسة الشريفة والالتزام بحكم القانون، بحسب البيان.

وأضاف الاتحاد أن الميثاق يتناول سبعة محاور رئيسية تهم الصناعة وهي ما يخص آليات توفير المنتج وحماية المقترضين، ونشر خدمات التمويل متناهي الصغر في كافة أنحاء الجمهورية، وتنظيم عوامل المنافسة بين أعضاء الاتحاد، وضوابط تعيين موظفي المؤسسات والجمعيات الأهلية.

كما تشمل محاور الميثاق الرئيسية آليات فض المنازعات القانونية والقضائية، وتنظيم قيمة القروض الممنوحة للعميل الواحد من خلال أكثر من مؤسسة، وتقييم التزام الأعضاء ببنود الميثاق، وفقا للاتحاد.