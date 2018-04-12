7 جنيهات تراجعا في سعر جرام الذهب بمصر خلال تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:



تراجعت أسعار الذهب 7 جنيهات للجرام في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بتعاملات مساء أمس الأربعاء، تأثرا بانخفاضها عالميا.



وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 661 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 668 جنيها مساء أمس.



وأضاف نجيب أن أسعار الذهب ارتفعت بشكل ملحوظ خلال تعاملات مساء أمس تأثرا بالصعود العالمي للمعدن الثمين.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 567 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 755 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب نحو 5288 جنيها.



وبحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب عالميا اليوم الخميس بعد أن بلغت أعلى مستوى في 11 أسبوعا في الجلسة السابقة بفعل عمليات بيع لأسباب فنية وجني أرباح على الرغم من أن المخاوف بشأن تحرك عسكري أمريكي محتمل ضد سوريا دعمت المعدن النفيس.



وبحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1350.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب.



ولامس المعدن الأصفر مستوى 1365.23 دولار للأوقية في الجلسة السابقة وهو الأعلى منذ 25 يناير الماضي قبل أن يقلص مكاسبه بفعل توقعات بتسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بعد نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي، بحسب رويترز.