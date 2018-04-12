المالية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% من الناتج المحلي في 2022

كتب- مصطفى عيد:

قال عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الخميس، إن وزارته تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% من الناتج المحلى الاجمالي خلال عام 2022 مقابل 9.7% خلال العام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير على هامش مؤتمر عن "اكتمال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة" اليوم، بحسب بيان من وزارة المالية.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة إلى 8.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، بحسب بيان من مجلس الوزراء في أواخر مارس الماضي.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز أول أمس الثلاثاء عن ما قالت إنها وثيقة حكومية اطلعت عليها، فإن الحكومة تستهدف عجز موازنة بقيمة 438.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 431.1 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.

وقال الوزير خلال المؤتمر، إن الحكومة تأمل في انخفاض معدل البطالة إلى بين 7 و8% خلال 3 سنوات.

وانخفض معدل البطالة إلى أقل مستوى له في 7 أعوام خلال الربع الرابع من عام 2017 عند 11.3% من إجمالي قوة العمل، مقابل 11.9% خلال الربع الثالث من العام، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتدرس الحكومة حاليا أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الماضي "خاصة أن الفترة من ديسمبر 2017 إلى فبراير 2018 شهدت انخفاضا في معدل التضخم"، بحسب الوزير.

واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثامن على التوالي خلال مارس الماضي، ليسجل 13.1% لإجمالي الجمهورية مقابل 14.3% خلال فبراير، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

ولكنه سجل بذلك أقل وتيرة تراجع منذ أكتوبر الماضي خلال الشهر الماضي، وذلك بعد أن ارتفع التضخم الشهري للمرة الثالثة على التوالي إلى 1%، وهو ما وصفه محللون بالضغوط الموسمية وتعافي الطلب.