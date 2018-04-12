مبيعات عربية وأجنبية تهوي بالبورصة المصرية مع زيادة المخاوف بشأن سوريا

كتبت- شيماء حفظي:

هوى مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 1.8% إلى مستوى 17615 نقطة في نهاية تعاملات اليوم، بسبب كثافة مبيعات العرف والأجانب، في ظل التوترات والمخاوف من التدخل الأمريكي في سوريا عسكريا.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، فيما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في بشركة عكاظ للسمسرة، إن السوق تراجع اليوم بعدما وصل لمستوى قياسي عند 18 ألف نقطة أمس، نتيجة التخوف من تصاعد التدخل الأمريكي في سوريا عسكريا.

وأضاف زكريا لمصراوي، أن المستثمرين الأجانب والعرب أقبلوا على العمليات البيعية نتيجة تلك التخوفات، "خاصة أنهم ينظرون للبورصة في إطار منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وليس مصر فقط".

وتابع "حتى هذا الهبوط لا يعد مقلقا لأن السوق المصري يمر بفترة جني أرباح بعد الصعود الكبير خلال الجلسات الماضية".

وسجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 96.8 مليون جنيه، والأجانب بقيمة 19.8 مليون جنيه، بينما سجل المصريون صافي شراء بقيمة 116.7 مليون جنيه.