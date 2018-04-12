المطابع الأميرية: إنتاج الأحبار "المؤمنة" لأول مرة في مصر

كتبت - إيمان منصور:

وقعت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بروتوكولي تعاون، أحدهما مع شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، والثاني مع المركز الدولي للدراسات التدريبية، في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لترشيد الاستيراد، والاعتماد على الصناعة المحلية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، وقع البروتوكولين عماد فوزي رئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وعن شركة البويات والصناعات الكيماوية محيي الدين عبد الرازق رئيس مجلس الإدارة، وعن المركز الدولي للدراسات التدريبية وائل مصطفي المدير التنفيذي.

وقال عماد فوزي رئيس هيئة المطابع الأميرية، إنه بموجب البروتوكول الأول ستقوم شركة باكين بتصنيع أحبار خاصة ومتطورة، والتي تستخدم في الطباعة "المؤمنة"، وذلك لأول مرة في مصر، وبخامات مصرية بنسبة 80%، وباستخدام أسلوب "الهندسة العكسية".

وأضاف أن إنتاج هذه الأحبار لأول مرة في مصر سيسهم في تخفيض معدلات استيرادها من الخارج وهو التوجه الذي تستهدفه استراتيجية وزارة التجارة والصناعة بإحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة خاصة في ظل توافر الإمكانات التصنيعية الكبيرة بالمصانع المصرية.

وذكر فوزي أن إنتاج هذه الأحبار محليا سيتيحها بأسعار منافسة، حيث يصل سعرها محليا إلى حوالي 60% فقط من السعر العالمي.

وستتولى هيئة المطابع استخدام هذه الأحبار في مطبوعاتها، إلى جانب المساهمة في تسويق باقي الإنتاج سواء في السوق المحلي أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية، بحسب فوزي.

وقال إن هذه النوعية من الأحبار شديدة التخصص، وتستخدمها جهات عديدة بالدولة ولها استخدامات عديدة في الأغراض الأمنية، والأوراق البنكية، وسندات الخزانة، والمستندات الحكومية، إلى جانب الأغراض التجارية أيضا.

وأضاف فوزي أن البروتوكول الموقع بين هيئة المطابع الأميرية، والمركز الدولي للدراسات التدريبية يستهدف قيام الهيئة بطباعة جميع مطبوعات المركز، وقيام المركز بتقديم الدعم التسويقي للهيئة في إطار التعاون التنفيذي والبحثي في المجالات الهندسية والإدارية والاقتصادية.

وأوضح أن ذلك سيكون من خلال مشاركة الهيئة في كافة المحاضرات والندوات والمؤتمرات وورش العمل التي ينظمها المركز، وقيامه أيضا بتسويق برامج الهيئة فيما يخص فنون وتكنولوجيات الطباعة.