فريد: البورصة المصرية جاهزة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، في بيان اليوم الخميس، إن "مصر عامة وسوق الأوراق المالية خاصة باتوا جاهزين لاستقبال الاستثمارات الأجنبية".

وأجرى محمد فريد، رئيس البورصة، خلال الأسبوع الجاري، عدة اجتماعات دولية لتوعية الدول بالإصلاحات التي شهدتها البورصة وتطورات الوضع الاقتصادي لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال فريد – وفقا للبيان- إن الجولة الخارجية تأتي في توقيت شديد الأهمية، بعد تنفيذ الحكومة إصلاحات جريئة غير مسبوقة استعادت خلالها ثقة العالم، وحققت نتائج إيجابية منها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي "مما جعلها محط أنظار العالم بما تمتلكه حاليا من فرص استثمارية متنوعة".

وشملت اجتماعات رئيس البورصة الخارجية، التي بدأت الأحد الماضي، لقاءات مع ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولقاء مع ممثلي جمعية المصريين العاملين في مجال المال والأعمال بلندن، إلى جانب ممثلين عن كلية لندن لإدارة الأعمال، وعددا من كبار صناديق الاستثمار عالميا.

وأشار فريد، إلى أن تبادل الخبرات والانفتاح على العالم يعزز من اداء وقدرات البورصة المصرية

وقال إن مصر تمتلك حاليا واحدة من أهم قصص الإصلاح نجاحا في المنطقة، بعد الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي اتخذتها الحكومة والتي لم يكن يتوقعها أحد خلال الـ 60 عاما الماضية، ومنها تحرير سعر العملة المحلية".