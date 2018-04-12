أرباح أوراسكوم كونستراكشون ترتفع إلى 85 مليون دولار في 2017

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة أوراسكوم كونشتراكشون، أنها حققت زيادة في صافي أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 60.6% مقارنة بعام 2016.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، والتي أرسلتها للبورصة اليوم الخميس، حققت أوراسكوم كونشتراكشون صافي أرباح بقيمة 85.1 مليون دولار في عام 2017 مقابل 53 مليون دولار العام قبل الماضي.

ويأتي ذلك على الرغم من تراجع إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار في 2016، بنسبة انخفاض 8.8%.

كما أن تكاليف الإيرادات تراجعت أيضا خلال 2017 إلى نحو 3.35 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار في 2016، بنسبة هبوط 12.7%.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن قيمة العقود الجديدة خلال العام الماضي بلغت 2.2 مليار دولار، وتصل إلى 3.5 مليار دولار بعد إضافة حصة 50% من مجموعة Besix.

وأضافت أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ وصلت إلى 4.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وتصل إلى 6.4 مليار دولار بعد إضافة حصة 50% من مجموعة Besix.

وقال أسامة بشاي الرئيس التنفيذي للشركة، "تواصل المجموعة أدائها القوي لتحقيق رؤيتها خلال عام 2017، حيث تستمر في تركيزها على استهداف مشروعات ذات جودة عن طريق الاعتماد على كافة خبراتها المكتسبة، ويتضح ذلك من خلال الإعلان مؤخرا عن توقيع عقد لتوسيع مطار الفجيرة الدولي في الإمارات بقيمة 180 مليون دولار".

وأضاف أن الشركة مستمرة في تعزيز دورها في تطوير البنية التحتية والمدن الجديدة في مصر من خلال مشاركتها في تنفيذ مشروعات في القطاعات الرئيسية منها المياه والطاقة والنقل والصحة، وتطويرها لمدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.

وتابع بشاي: "كما يسمح تواجد الشركة في السوق الحصول على فرص جديدة في كل من مصر ومنطقة الشرق الأوسط".

وفيما يتعلق بأعمال الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، قال بشاي إن الشركة تعمل على تحسين أعمالها هناك من أجل تعزيز الربحية، وذلك من خلال الدمج الكامل للقطاعات في عام 2018.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء كل من Natgasoline وBeaumount في ولاية تكساس في وقت سابق من هذا الشهر، وأيضا الانتهاء من إنشاء محطة Iowa للأسمدة في الربع الأخير من عام 2017.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح على المساهمين بقيمة 0.26 دولار أمريكي للسهم الواحد، بحسب البيان.