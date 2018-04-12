بعثة صندوق النقد تزور مصر في مايو المقبل لإجراء المراجعة الثالثة

كتب- أحمد السيد ومنال المصري:

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الخميس في مؤتمر صحفي إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر في مايو المقبل، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

واتفقت مصر في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ بعد الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها بتعويم الجنيه.

ونفذ صندوق النقد حتى الآن مراجعتين لبرنامج مصر، حيث صرفت مصر 3 شرائح من قرض صندوق النقد.

وبحسب الجارحي فإن الحكومة تعتزم طرح بين 4 إلى 6 شركات في البورصة خلال العام الجاري.

وأعلنت مصر الشهر الماضي، نيتها طرح 20 شركة في البورصة خلال عامين ظمن برنامج طروحات الحكومية في البورصة.

وكانت الحكومة قد تعهدت لصندوق النقد بتقليل حصصها في بعض الشركات الحكومية وفتح الباب أمام القطاع الخاص لمشاركة الحكومة في إدارة هذه الشركات.