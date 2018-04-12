مصر تستضيف الاجتماع الوزاري المقبل لمنتدى الطاقة العالمي

كتب - مصطفى عيد:

اتفق طارق الملا وزير البترول مع صن اكسيا نشينج سكرتير عام منتدى الطاقة العالمي، على أن تستضيف القاهرة الاجتماع الوزاري المقبل للمنتدى، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

ووجه سكرتير عام المنتدى الدعوة لمصر للتواجد بشكل دائم في الاجتماعات الوزارية للمنتدى "في ظل دور مصر المتنامي في مجال الغاز الطبيعي"، بحسب البيان.

وبحث الجانبان أوضاع سوق البترول العالمية، وتطورات الأسعار، ودعم التعاون بين المنتجين والمستوردين الأعضاء في المنتدى، وسبل تحقيق الاستقرار للأسواق، وتوازن أسعار البترول.

جاء ذلك ضمن عدة لقاءات عقدها وزير البترول على هامش اليوم الثاني من مشاركته في الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الطاقة العالمي بالعاصمة الهندية نيودلهي، والذي يعقد على مدار 3 أيام.

والتقى الملا أيضا مع إيربان روسناك السكرتير العام لمنظمة الدول الناقلة للطاقة (IEC)، والذي طلب خلال اللقاء انضمام مصر للمنظمة بصفة مراقب للاجتماعات والقرارات الصادرة عنها.

وتختص منظمة الدول الناقلة للطاقة، بوضع قواعد وأسس التعامل بين مُصدري المنتجات البترولية، والموردين والمستوردين، والدول التي يتم النقل من خلالها، بالإضافة إلى إقرار ضوابط النقل والتسليم للمنتجات البترولية.

وبحث طارق الملا مع مصطفى قيتوني وزير الطاقة الجزائري، سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في صناعة البترول والغاز، وزيادة مجالات العمل البترولي المشترك بين الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وأشار الجانبان إلى وجود فرص عديدة لتعزيز الشراكة في ضوء الطفرة التي تشهدها صناعة البترول في كلا البلدين، ونجاحات الشركات المصرية في تنفيذ وإنشاء مشروعات الغاز الطبيعى بالجزائر.

كما بحث وزير البترول مع محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني، الفرص المتاحة لفتح آفاق التعاون بين البلدين في مجال البترول والغاز، "في ظل تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية في هذا المجال الحيوي، والعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والبحرين"، بحسب البيان.

كما استعرض الملا مع دارميندرا برادان وزير البترول والغاز الهندي، سبل التعاون والاستفادة من خبرات الشركات الهندية في صناعة البتروكيماويات في ضوء خطة مصر للتوسع في هذه الصناعة.

وبحث الجانبان أيضا التعاون المشترك في مشروعات التكرير والتصنيع، والاستفادة من الخبرات المصرية في إقامة هذه المشروعات في ظل قيام الهند ببناء أضخم مجمع لتكرير البترول بالتعاون مع السعودية.

وذكر وزير البترول والغاز الهندي، أن بلاده تتطلع لفتح مجالات تعاون جديدة مع مصر في مجال الغاز الطبيعي في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر، والطفرة التي حققتها في صناعة الغاز.

وأشار إلى أن بلاده مستوردة للغاز بشكل كبير لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة عبر تسييل وتصدير الغاز الطبيعي سواء المتاح لذلك من الإنتاج المحلي، أو الذي قد يتم استيراده من الدول المجاورة.

وبدأت مصر الإنتاج المبدئي من حقل ظهر أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، في ديسمبر الماضي، حيث تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام الجاري.