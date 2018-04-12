ارتفاع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:



ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الخميس العبور في سوق العبور مقارنة بمستوياته أمس، ليسجل بين 19.5 و21.5 جنيه.



كما زاد سعر كيلو الكابوريا 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى بين 30 و125 جنيها.



بينما استقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وكيلو سمك المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيها، وكيلو السبيط بين 70 و100 جنيه.



كما استقر سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات اليوم بين 42 و48 جنيها.