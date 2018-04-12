وزير المالية: مصر قد تطرح سندات دولية نهاية 2018 أو بداية العام القادم

كتب- أحمد السيد ومنال المصري:

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الخميس، إن مصر قد تطرح سندات دولية نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "قد نذهب للسوق العالمي للسندات بنهاية العام الحالي أو القادم بقيمة تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار، مابين سندات دولارية ويورو".

وطرحت مصر سندات باليورو بداية الأسبوع الجاري بقيمة 2.46 مليار دولار لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625% على الترتيب.

وفي فبراير الماضي طرحت سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار في إطار سعيها لسد عجز الميزانية.

وقال الجارحي خلال مؤتمر إن مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري خلال مايو القادم.

واتفقت مصر في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ بعد الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها بتعويم الجنيه.

ونفذ صندوق النقد حتى الآن مراجعتين لبرنامج مصر، حيث صرفت مصر 3 شرائح من قرض صندوق النقد.