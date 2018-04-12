وزير المالية: استهلاك المواد البترولية تراجع 3% بعد ارتفاع الأسعار

كتب- أحمد السيد ومنال المصري:

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن استهلاك المواد البترولية قد انخفض منذ بداية العام المالي بنسبة تتراوح ما بين ٢ و٣٪، نتيجة لانخفاض الطلب على المواد البترولية عقب ارتفاع أسعارها.

وأضاف الجارحي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي من المتوقع أن تتراوح ما بين ١١٠ و١١٥ مليار جنيه.

ورفعت مصر أسعار الوقود مرتين منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، واحدة عقب قرار التعويم والثانية في يونيو الماضي.

وبحسب بيانات أظهرتها وكالة رويترز، يوم الثلاثاء الماضي، فإن مخصصات دعم الوقود تراجعت بنسبة 26% خلال موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي.

ووفقاً للجارحي فإن أي انخفاض في فاتورة الدعم ستساعدنا على تقديم برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الحكومة تأمل انخفاض معدل البطالة إلى 7 أو 8% خلال 3 سنوات.

وتستهدف الحكومة خفض معدل البطالة إلى 10.4% مقارنة بـ11.3% في العام المالي الحالي، بحسب بيانات لوزارة التخطيط.