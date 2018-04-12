لماذا شهدت البورصة هبوطا قويا في منتصف تعاملات اليوم؟

كتب - مصطفى عيد:



شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا في منتصف تعاملات اليوم الخميس.



وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل ملحوظ بنحو 1.51% عند مستوى 17674 نقطة.



كما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.5%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.82%.



وقال أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن الأداء المتراجع للبورصة خلال جلسة اليوم هو امتدادا لما حدث في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.



وكانت البورصة قلصت مكاسبها بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى 1.4% عند مستوى 17943 نقطة، بعد أن شهدت قفزة ملحوظة مع بداية الجلسة متأثرة بإعلان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مفاوضاتها للاستحواذ على أو الاندماج مع شركة سوديك.



وأضاف زكريا أن التراجع يعود إلى تداعيات التوترات بين الولايات المتحدة وسوريا، والضربة المحتمل أن توجهها أمريكا لدمشق، والمناوشات بين أمريكا وروسيا في هذا الشأن.



"بعض العملاء فضلوا القيام بعمليات جني أرباح مع آخر جلسات الأسبوع قبل العطلة الأسبوعية تخوفا من أي تطورات في الأزمة السورية قد تحدث" بحسب زكريا.



وتوقع زكريا أن تحافظ البورصة على نفس مستويات الخسائر التي حققتها مع منتصف الجلسة حتى نهاية التعاملات.