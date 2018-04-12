وزارة التجارة: الصين سترد إذا صعدت أمريكا النزاع التجاري

القاهرة- وكالات:

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس إن الصين مستعدة للرد ولن تتردد في ذلك إذا صعدت الولايات المتحدة نزاعها التجاري مع بكين، مضيفة أن تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بخفض رسوم الاستيراد ليس تنازلا، وفقا لوكالة رويترز؟

كان شي تعهد يوم الثلاثاء الماضي بمزيد من الانفتاح في الاقتصاد الصيني وخفض رسوم الاستيراد على منتجات مثل السيارات.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغريدة على تويتر قال فيها إنه ”ممتن“ لكلمات شي الطيبة بشأن الرسوم الجمركية وكذلك ”تبصره“ بشأن مسألة الملكية الفكرية.

وقال قاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة في إفادة صحفية دورية في بكين بحسب رويترز إن من التضليل القول بأن تعهد شي في منتدى بواو الاقتصادي الآسيوي في الأسبوع الحالي كان تنازلا للولايات المتحدة.

وأضاف أن شي كان يوضح فقط الخطوط العريضة لاستراتيجية الصين بشأن مزيد من الانفتاح، وهو ما لا علاقة له بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.