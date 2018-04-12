قطر تقود بورصات الخليح الخاسرة من التصعيد في سوريا ببداية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت البورصة السعودية والبحرينية مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت عدة أسواق أبرزها كانت قطر، وذلك وسط تأثر الأسواق العالمية بالتطورات بشأن الوضع في سوريا.

وصعدت بورصة السعودية بنسبة 0.05%، وبورصة البحرين بنسبة 0.01%، بينما تراجعت بورصة قطر بنسبة 1.5%.

وتراجعت بورصة عمان بنسبة 1.05%، وسوق دبي بنسبة 1.3%، وسوق أبوظبي المالي بنسبة 0.97%، كما هبط مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 0.9%.

وهبطت بورصة وول ستريت الأمريكية الأربعاء، بفعل القلق بشأن سوريا والمخاطر في الشرق الأوسط، بعد تهديد الرئيس، دونالد ترامب بعمل عسكري في سوريا، وفقا لرويترز.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا بنسبة 0.9%، كما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا بنحو 0.6%.

كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.1% عند إغلاق الخميس، وسط مخاوف من تحرك أمريكي عسكري محتمل ضد سوريا.