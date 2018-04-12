البنك الزراعي يبيع 85 ألف شهادة بقيمة 132 مليون جنيه في أكثر من 5 أسابيع

كتبت - منال المصري:



قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن البنك باع 85 ألف شهادة من شهادات أمان المصريين بقيمة 132 مليون جنيه في أكثر من 5 أسابيع.



وبدأت بنوك مصر والأهلي والقاهرة والزراعي المصري، طرح شهادة "أمان المصريين" في الرابع من مارس الماضي، تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.



شهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.



وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.



وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.



وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.