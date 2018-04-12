3 جنيهات زيادة في الملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو الملوخية 3 جنيهات، وكل من الطماطم والفلفل الحامي جنيها واحدا، واليوسفي 50 قرشا، اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، وفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما انخفضت أسعار الليمون البلدي 3 جنيهات، والكوسة جنيهين، والفاصوليا جنيها واحدا، وكل من الخيار والبسلة والبرتقال أبو سرة 50 قرشا.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و5.4 جنيه بزيادة جنيه واحد.

البطاطس بين 2 و3 جنيهات بزيادة 20 قرشا.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات بتراجع 2 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات بتراجع جنيه واحد.

الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات بزيادة جنيه واحد.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

البسلة بين 5 و6.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

السبانخ 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 3 و5.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 7 و9 جنيهات بتراجع 3 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.