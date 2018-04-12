أسهم أوروبا ترتفع بدعم من إبرام صفقات دمج واستحواذ

القاهرة- وكالات:

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس بدعم من نشاط جديد في إبرام الصفقات برغم من استمرار حذر المستثمرين بسبب مخاوف بشأن تحرك عسكري أمريكي محتمل في سوريا.

وبحلول الساعة 07:24 بتوقيت جرينتش استقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية دون تغير يذكر بعدما نزل 0.6% يوم الأربعاء بينما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.01% ونزل المؤشر داكس الألماني 0.09%.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر روسيا في الأسبوع الحالي من عمل عسكري وشيك في سوريا بسبب ما يشتبه في أنه هجوم بالغاز وأعلن أن ”الصواريخ قادمة“ وانتقد موسكو لمساندتها للرئيس السوري بشار الأسد.

لكن المستثمرين شعروا ببعض الارتياح بفضل تطورات لصفقات الدمج والاستحواذ.

وصعد سهم شاير 1.2% بعدما قالت مصادر لرويترز إن تاكيدا خاطبت مقرضين بشأن قروض للمساعدة في تمويل استحواذ محتمل على الشركة البريطانية المتخصصة في أدوية الأمراض النادرة.

وقفز سهم فيرست جروب بعد أنباء عن رفضها محاولة استحواذ من أبولو بينما ارتفع سهم بلاي تك 6.4% بعد موافقتها على شراء شركة المراهنات الإيطالية سناي تك مقابل مليار دولار. وصعد سهم سناي تك 14%.

وبالنسبة لأنباء أرباح الشركات تراجع سهم كارفور خمسة بالمئة بعدما أعلنت الشركة تحقيق مبيعات فصلية ضعيفة.