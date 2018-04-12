رئيس "سك العملة": نعتزم إصدار عملات معدنية بعلامات مائية منعا لتزويرها

كتبت - منال المصري:

قال عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة سك العملة، اليوم الخميس، إن المصلحة تعتزم إصدار عملات معدنية جديدة بعلامة مائية بهدف زيادة التأمين عليها ومنعا لتزويرها.

وأضاف أحمدي أن المصلحة تصدر أكثر من مليون قرص معدني من العملة المعدنية يوميا تجنبا لحدوث "أزمة فكة".

وانتشرت خلال السنوات الماضية، عملات معدنية مزورة في الأسواق وتحديدا من فئة الجنيه.

وأوضح أن المصلحة لا تعتزم إصدار أي عملة معدنية بفئة الخمسة جنيهات تجنبا لزيادة التضخم.

جاء ذلك على هامش مؤتمر "اكتمال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة" تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عمرو الجارحي وزير المالية، ونواب وزير المالية، ورؤساء القطاعات بوزارة المالية، وعدد من الوزراء والمحافظين المعنيين.