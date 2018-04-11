الدولار يستقر في 9 بنوك وينخفض في "مصر" بتعاملات المساء

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء المسائية، بينما استقر سعر الصرف في 9 بنوك أخرى عاملة في مصر عند مستويات التعاملات الصباحية.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع، بالتعاملات الصباحية.

بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا أيضا في بنك القاهرة عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي خلال تعاملات المساء، عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك البركة وكريدي أجريكول وقناة السويس عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.