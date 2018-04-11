مفاوضات مدينة نصر للاستحواذ على سوديك تصعد بالبورصة 1.4% بنهاية اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بإعلان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مفاوضاتها للاستحواذ على شركة السادس من أكتوبر سوديك.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.4% عند مستوى 17943 نقطة، بدعم من نشاط القطاع العقاري.

ونشط القطاع العقاري، نتيجة إعلان شركتي مدينة نصر للإسكان والتعمير والسادس من أكتوبر سوديك، عن التفاوض على عملية استحواذ على "سوديك"، بحسب أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة.

وقال زكريا، إن السوق تأثر بإعلان الشركتين، باعتبارهما من الأسهم القيادية حتى ارتفع المؤشر الرئيسي 2% بمنتصف الجلسة، لكنه قلص مكاسبه مع نهاية التعاملات مع بداية تصريحات أمريكا وروسيا حول الوضع في سوريا.

وبنهاية الجلسة صعد سهم مدينة نصر للإسكان بنسبة 12.6%، فيما ارتفع سهم سوديك بنسبة 9%.

وأضاف زكريا لمصراوي "بشكل عام، السوق المصري في اتجاه صاعد نتيجة انتهاء عمليات جني الأرباح، وربما يتأثر بالتغيرات السياسية الحالية بشأن الأوضاع في سوريا، وهذا يتوقف على أداء البورصات العالمية وخاصة الأمريكية".

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم بشن هجوما على سوريا، ردا على تعهد روسيا في وقت لاحق باسقاط أي قذيقة يتم اطلاقها على سوريا.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الشغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال جلسة اليوم، صافي شراء بقيمة 71.8 مليون جنيه، والعرب بقيمة 99.6 مليون جنيه، بينما سجل المصريون صافي بيع بقيمة 171.4 مليون جنيه.

وكانت البورصة أغلقت على ارتفاع بنسبة 1.7% خلال تعاملات الأمس.