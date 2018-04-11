الحديد والصلب تعتمد موازنة العام المالي المقبل بخسائر 250 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية، مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2018 – 2019، بخسائر متوقعة بقيمة 250.3 مليون جنيه.

وقالت الشركة في محضر اجتماع جمعيتها العمومية المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، إنها اعتمدت مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل بقيمة 257.65 مليون جنيه بالتمويل الذاتي طبقا للموازنة.

وكانت الشركة عدلت موازنتها التقديرية لترتفع الخسائر المتوقعة خلال العام المالي المقبل من 116.06 مليون جنيه، إلى 250.3 مليون جنيه.

وأكدت الجمعية العامة، برئاسة مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ضرورة تكثيف الجهود لحصول الشركة على مستحقاتها لدى الغير وتصريف المخزون الراكد لتوفير السيولة اللازمة لدورة التشغيل.

وقالت الشركة، إنها حددت أسعار المبيعات خلال الموازنة الجديد على أساس أسعار البيع الفعلية في ديسمبر 2017، والبالغ نحو 10.5 ألف جنيه للطن محليا و9.2 ألف جنيه للطن للتصدير.

بالإضافة إلى تحصيل قيمة المبيعات بكامل قيمتها قبل تسليم المنتجات للعملاء، واعتماد سعر طن الفحم بسعر 6 آلاف جنيه للطن بالتنسيق مع شركة النصر لصناعة الكوك.

وقيمت الشركة سعر العملة الأجنبية في الموازنة الجديدة بما يعادل 17.8 جنيه للدولار و21.40 جنيه لليورو.

ارتفعت خسائر الشركة، خلال الستة شهور الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 22.6% لتسجل 231.3 مليون جنيه، مقابل 188.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقرر وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، وقف مناقصات تطوير شركة الحديد والصلب، والتي كانت الشركة طرحتها العام الماضي، وتلقت عددا من العروض من شركات عالمية للمشاركة في تطوير خط إنتاجها، وإنشاء مصنع جديد.

وتعاني الشركة من تقادم تكنولوجيا التصنيع المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينات وستينات القرن الماضي، بحسب أحد محاضر جمعياتها العمومية السابقة.