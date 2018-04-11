بعد خفض المركزي.. لماذا لم تحسم البنوك الحكومية مصير الفائدة حتى الآن؟

كتبت- منال المصري:

أجلت 6 بنوك حكومية خفض الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير حتى الآن، رغم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة منذ نحو أسبوعين.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% نهاية الشهر الماضي، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

والبنوك هي الأهلي والقاهرة ومصر والتنمية الصناعية والتعمير والإسكان والاستثمار القومي.

وأرجعت مصادر مصرفية، تحدثت لمصراوي، قرار تأجيل حسم مصير خفض الفائدة في 6 بنوك إلى الآن إلى عدة أسباب أبرزها دراسة مدى تأثير خفض الفائدة وخاصة الشهادات على حجم السيولة المتاحة بكل بنك.

وتتخوف بعض البنوك من خروج بعض الودائع من الجهاز المصرفي للاستثمار في البورصة بعد عودة انتعاش معدلات العائد على الاستثمار في سوق المال مقابل تراجع الفائدة بالبنوك، وفقا للمصادر.

وقالت المصادر إن بعض البنوك تؤجل خفض الفائدة لحين اتخاذ أكبر بنكين في مصر وهما الأهلي ومصر، قرارا بشأن شهادات مرتفعة العائد 17% و15%.

وتعمل البنوك على تعديل أسعار الأوعية الادخارية تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة للمرة الثانية 1% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية قبل نهاية الشهر الماضي.

وكان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال أمس إن البنك قرر إرجاء حسم مصير الفائدة على الودائع والشهادات ذات العائد 15% و17% إلى يوم الأحد المقبل.

وأرجع أبو الفتوح هذا التأجيل إلى إجراء دراسة تكلفة الأموال بالبنك ومستوى السيولة وتحليل أوضاع السوق.

كما قرر بنك مصر، تأجيل اجتماع لجنة الأصول والخصوم (الألكو) - المنوط بها النظر في سعر الفائدة - إلى الخميس المقبل لبحث مصير الفائدة على الودائع والشهادات 17% و15% وحسابات التوفير، بحسب ما قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك، أمس.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك قرر إرجاء اجتماع لجنة الأصول والخصوم إلى يوم الخميس المقبل لبحث مصير الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير.

وتابع أن إرجاء اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك جاء بهدف إجراء مزيد من التحليلات والدراسات.

وقال مصدر مسؤول ببنك التعمير والإسكان، إن البنك قرر إرجاء خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية إلى الخميس المقبل ترقبا لتحرك بنكي الأهلي ومصر.

كما قال هيثم عبد الفتاح، مدير عام الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن البنك قرر تأجيل حسم مصير الفائدة إلى يوم الأحد المقبل.