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مصر تستهدف إصدار سندات دولية قيمتها بين 6 و7مليارات دولار في 2018-2019

01:35 م الأربعاء 11 أبريل 2018
مصر تستهدف إصدار سندات دولية قيمتها بين 6 و7مليارات دولار في 2018-2019

وزير المالية عمرو الجارحي

القاهرة- وكالات:

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء إن مصر تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين ستة وسبعة مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو، بحسب وكالة رويترز.

كانت مصر جمعت هذا الأسبوع 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625% على الترتيب.

وفي إطار مسعى لسد عجز الميزانية وتعزيز حيازاتها الدولارية باعت مصر أيضا سندات دولارية 4 مليارات دولار في فبراير.

وقال مسؤول بوزارة المالية أمس لرويترز إن مصر لن تحتاج لإصدار سندات دولية مرة ثانية خلال العام الجاري.

وزارة المالية عمرو الجارحي سندات دولية الدولار

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