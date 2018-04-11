التخطيط: نجهز قانونا لتحفيز اندماج القطاع غير الرسمي داخل الرسمي

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الحكومة بصدد إطلاق قانون يعطي قدرا من التحفيز لضم القطاع غير الرسمي داخل القطاع الرسمي، وقد يكون مفيدا للدول الأخرى.

جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة الاجتماع السنوي الثامن لمجلس الإشراف على الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة الأدنية عُمان.

وقالت وزيرة التخطيط خلال الجلسة، إن الحساب الخاص وصناديق التمويل العربية قدم دعما تمويليا وفنيا كبيرا لقطاع المشروعات الصغيرة في الدول العربية خلال الفترة الماضية.

وأكدت السعيد، أن هذا الحساب الخاص يقدم ويتوسع في مجال الدعم للخدمات غير التمويلية التي تقدم بجانب الخدمات التمويلية أو الدعم المالي.

يُشار إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو مؤسسة مالية إقليمية عربية تهتم بتمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر تمويل المشروعات الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية.