التنمية الصناعية: مصر ستكون وجهة الاستثمارات الإماراتية للعام الجاري

كتبت- إيمان منصور:

قال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج حدد 5 وجهات استثمارية في مقدمتها للمستثمرين الإماراتيين خلال المرحلة المقبلة، بحيث تكون وجهة الاستثمارات الإماراتية للعام الجاري.

وأضاف عبدالرازق، في بيان اليوم الأربعاء، أن فاعليات ملتقي الاستثمار السنوي بإمارة دبي، خرجت بعدد من النتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، بينها اعتبار مصر من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم للاستثمارات الإماراتية حاليا، وهو الأمر الذى سيسهم في تدفق الاستثمارات الإمارتية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة .

وتختتم اليوم، فاعليات ملتقي الاستثمار السنوي بإمارة دبي والذي شارك فيه وفد من وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري.

وأضاف أن الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أكد أن مصر تشهد حاليا زخما استثماريا واسعا خاصةً في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز المستثمرين الأجانب، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التي قد تواجه المستثمرين.

