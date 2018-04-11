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الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض

01:20 م الأربعاء 11 أبريل 2018
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض

الليرة التركية

القاهرة - وكالات:

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم.

ووفقا لوكالة رويترز، سجلت الليرة مستوى منخفضا جديدا عند 4.1435 للدولار مقارنة مع 4.1166 في إغلاق يوم الثلاثاء. وبلغت العملة التركية 5.1274 ليرة لليورو.

وفتح عائد السندات القياسية التركية لأجل عشر سنوات عند 13.5% صعودا من 13.41% في يوم الثلاثاء.

الليرة التركية عملة تركيا اقتصاد تركيا

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