رجال أعمال إماراتيون يتطلعون للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة

كتبت- ياسمين سليم:

"ستكون مصر ضمن عدة دول في المنطقة يتطلع مستثمرون إماراتيون للعمل بها خلال الفترة المقبلة"، وفقا لما قاله جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ونقلته عنه صحيفة خليجي تايمز.

وأضاف سيف الجروان خلال ملتقى الاستثمار السنوي بإمارة دبي، مساء أمس الثلاثاء "نرى إمكانية كبرى في مصر، حيث تتحسن القوانين والتشريعات لتظهر بوضوح أكبر عزمها على حماية الاستثمار".

وتوقع الجروان أن تشهد مصر تغيرات الفترة المقبلة وقال "خلال 3 أشهر سيكون هناك الكثير من التغيرات في مصر".

وأضاف "المستثمرون الإماراتيون استثمروا بالفعل 10 مليارات دولار في الهند و6.5 مليار دولار في مصر، وسيكون هناك المزيد والمزيد من الاستثمارات في تلك البلدان".

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات قيمتها 6.2 مليار دولار، بحسب تصريحات لطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة الشهر الماضي.

وتتوزع الاستثمارات الإماراتية في مصر على 868 شركة، بحسب ما قاله أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وتصدرت الإمارات قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال عام 2017، بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار، وفقا لقابيل.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة خريطة الاستثمار الصناعي مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتي تضم ما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر.

كما أقرت مصر قانونا للاستثمار، يساهم في تسهيل عملية الاستثمار، فضلا عن إزالة العقبات أمامهم.