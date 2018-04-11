التصديري للصناعات الكيماوية: 13 شركة تشارك في البعثة التجارية الأولى لغانا

كتب- مصطفى عيد:

قال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، في بيان اليوم الأربعاء، إن البعثة التجارية الأولى لمنطقة غرب أفريقيا بدأت أعمالها أمس في غانا، بمشاركة 13 شركة من مختلف قطاعات المجلس الصناعية.

وأضاف البيان، أنه تم تنظيم البعثة مع جمعية المصدرين المصريين اكسبو لينك، وبدعم من هيئة تنمية الصادرات، وتمتد خلال الفتره من١١ إبريل وحتى ١٣ أبريل الجاري.

وقال وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس ورئيس البعثة، إنه تم الإعداد لعقد لقاءات ثنائية مع عدد يزيد عن مائة شركة غانية، وأن هناك توقعات بعمل تعاقدات بقيمة ٥٠٠ ألف دولار.

وأشار خالد ابو المكارم رئيس المجلس، إلى أن البعثة تأتي في إطار خطة مضاعفة الصادرات لأفريقيا التي أعدها المجلس بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات، ووافق عليها المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.

وكان المجلس بالتنسيق مع المكتب التجاري في غانا قد أعد دراسة تفصيلية للتحرك تضمنت حصرا وافيا لاحتياجات السوق الغاني من صادرات الصناعات الكيماوية، وذلك لتحديد الصناعات التي يتم مخاطبتها للمشاركة في البعثة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وكذا التعرف على حجم الطلب على البنود السلعية التي استقر على توافر فرص تصديرية لها في السوق الغاني.

وكانت البحوث والدراسات الاستقصائية التي توافرت للمجلس قد أكدت أن دول غرب أفريقيا وعلى رأسها السوق الغاني تعد أسواقا واعدة لصادرات الصناعات الكيماوية، حيث ان نصيب مصر من واردات غانا من الصناعات الكيماوية لا يتجاوز ١٪؜ ، وفقا للبيان.