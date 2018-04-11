الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال "هيرمس"

كتبت- شيماء حفظي:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، على زيادة رأسمال المصدر للمجموعة المالية هيرمس القابضة.

وقالت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، إنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر لهيرمس، من 3 مليارات جنيه إلى 3.8 مليار جنيه، من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل 4 أسهم، ممولاً من الاحتياطي القانوني.

وكان مجلس إدارة الشركة، وافق على زيادة رأسمالها المصدر خصما من الاحتياطي القانوني الظاهر في ميزانية العام الماضي، في شكل أسهم مجانية دون التأثير على موقف سيولة الشركة اللازمة لاستكمال وتنفيذ مشروعاتها.

وقالت الشركة في مبررات زيادة رأسمالها، إنها تسعى لتشجيع المستثمرين الجدد على الاستثمار فيها، بالإضافة إلى صعوبة توزيع الأرباح في صورة نقدية.

وخلال العام الماضي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 13.3% لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه العام 2016.

وهيرمس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر، فضلا عن بعض الأسواق الإفريقية وباكستان وكينيا وأمريكا.