البوري يسجل 48 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 19 و21 جنيها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتراوح سعر كيلو سمك المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيها.

ووصل سعر السمك البوري إلى ما بين 42 و48 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.

فيما تراوح سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه.