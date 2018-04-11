(إنفوجرافيك) 10 سلع ساهمت في ارتفاع التضخم الشهري خلال مارس

كتبت- ياسمين سليم:

تصميم- مايكل عادل:

قادت أسعار 10 سلع معدل التضخم الشهري للارتفاع بنسبة 1% خلال شهر مارس الماضي، ليواصل بذلك ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلنها أمس فإن الزيادة في أسعار الخضروات واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة، دفعت التضخم الشهري خلال شهر مارس الماضي إلى الارتفاع ليسجل 1%، مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم الشهري إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 3.9% خلال شهر مارس، فضلا عن ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.6%، مقارنة بالشهر السابق له.

كما ارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.2%، وسجلت أسعار مجموعة الفاكهة ارتفاعا بنسبة 1.8%، خلال شهر مارس، مقارنة بشهر فبراير الماضي.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي نسبة الزيادة في أسعار السلع التي ساهمت في ارتفاع التضخم الشهري خلال مارس، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: