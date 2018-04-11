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كيلو الطماطم بـ 5 جينهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

11:34 ص الأربعاء 11 أبريل 2018
كيلو الطماطم بـ 5 جينهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

تصوير- مصطفى الشيمي:

تراوحت أسعار الطماطم بين 2 و5 جنيهات للكيلو، والخيار بين 2.5 و4 جنيهات، والبطاطس بين 1.8 و3 جنيهات، اليوم الأربعاء، ووفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل كيلو الرومان 9 و17 جنيها، وكيلو الموز بين 4 و5 جنيهات، وكيلو البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 5 جنيهات.

البطاطس بين 1.8و3 جنيهات.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

ا لفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

البسلة بين 5 و 7جنيهات.

السبانخ بين 2.5 و3.5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 و12جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 9 و17 جنيها.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الطماطم أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور البطاطس الموز

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