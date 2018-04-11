كيلو الطماطم بـ 5 جينهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور
كتبت- دينا خالد:
تصوير- مصطفى الشيمي:
تراوحت أسعار الطماطم بين 2 و5 جنيهات للكيلو، والخيار بين 2.5 و4 جنيهات، والبطاطس بين 1.8 و3 جنيهات، اليوم الأربعاء، ووفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور.
وسجل كيلو الرومان 9 و17 جنيها، وكيلو الموز بين 4 و5 جنيهات، وكيلو البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و 5 جنيهات.
البطاطس بين 1.8و3 جنيهات.
الكوسة بين 4 و5 جنيهات.
ا لفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2.5 و 4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.
البسلة بين 5 و 7جنيهات.
السبانخ بين 2.5 و3.5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.
اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 8 و12جنيها.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 9 و17 جنيها.
الفراولة بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
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