سوديك: مفاوضات استحواذ مدينة نصر للإسكان على الشركة مبدئية

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير اليوم الأربعاء نيتها التفاوض للاستحواذ أو الاندماج مع شركة السادس من أكتوبر سوديك.

وقالت الشركة، التابعة لقطاع الأعمال العام، في بيان للبورصة اليوم إن مجلس إدارتها ناقش مع سوديك فرصة التعاون المحتمل إما بالاندماج أو الاستحواذ.

وفي المقابل قالت شركة السادس من أكتوير "سوديك" في بيان منفصل للبورصة إنها ترحب بالدخول في مفاوضات مع شركة مدينة نصر، لضمان توسع الأعمال وتعظيم العائد لمساهمي الشركتين.

وأضافت الشركة في البيان، أن المفاوضات التي ستبدأ بشأن إمكانية التعاون إما بالاندماج أو الاستحواذ "مبدئية" ولا يترتب عليها أي التزامات لكلا الشركتين.

وتابعت: "أي اتفاق نهائي على أسلوب الاستثمار والتعاون بين الشركتين وتوقيت تفعيله مشروطة بموافقة مجلسي الإدارة والجمعية لكلا الشركتين، واعتماد الجهات المختصة".

وتستهدف مشروعات سوديك الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط وتبدأ أسعار وحداتها من نحو 600 ألف جنيه للوحدة.

ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".

وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، هي شركة تابعة للقابضة للتشيد والتعمير، وكانت ضمن الشركات المقرر طرح حصة جديدة من أسهمها في البورصة، ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية.