الدولار ينخفض أمام الجنيه في بنك مصر مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه، في بنك مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مساء أمس.

بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا أيضا في بنك القاهرة عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك البركة وكريدي أجريكول وقناة السويس عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.