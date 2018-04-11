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البورصة تقفز 1.5% مع بداية تعاملات الأربعاء

10:27 ص الأربعاء 11 أبريل 2018
البورصة تقفز 1.5% مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 1.52% عند مستوى 17967 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.53%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.68%.

وكانت البورصة ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 1.7% عند مستوى 17697 نقطة.

وتعطل العمل في البورصة والبنوك يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.

البورصة المصرية عيد القيامة شم النسيم

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