البورصة تقفز 1.5% مع بداية تعاملات الأربعاء
كتب - مصطفى عيد:
شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 1.52% عند مستوى 17967 نقطة.
كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.53%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.68%.
وكانت البورصة ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 1.7% عند مستوى 17697 نقطة.
وتعطل العمل في البورصة والبنوك يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.
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