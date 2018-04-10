3 بنوك ترفع سعر الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، في بنوك مصر وقناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي، بتعاملات اليوم الثلاثاء المسائية، مقارنة بتعاملات الصباح.

واستقر سعر صرف العملة الأجنبية في 7 بنوك أخرى عاملة في مصر،عند مستويات التعاملات الصباحية.

ورفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك مصر في تعاملات اليوم المسائية إلى 17.58 جنيه للشراء، و1768 جنيه للبيع، مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

ورفع بنك قناة السويس، سعر العملة الأجنبية خلال تعاملات المساء، إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، خلال الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التجاري الدولي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية.

كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره الصباحية.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي البركة مصر وكريدي أجريكول مصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

وظل سعر الدولار ثابتا أيضا في بنك القاهرة عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.