بينها بنك مصر.. 3 بنوك تؤجل خفض الفائدة إلى الخميس القادم

كتبت - منال المصري:

قرر ثلاثة بنوك كبرى اليوم الثلاثاء، تأجيل خفض الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير إلى الخميس المقبل، لإجراء مزيد من التحليلات على السوق.

والبنوك الثلاثة هم بنك مصر والقاهرة والتعمير والإسكان.

وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الثلاثاء إن البنك قرر إرجاء اجتماع لجنة الأصول والخصوم (الألكو)- المنوط بها النظر في سعر الفائدة- إلى الخميس القادم لبحث مصير الفائدة على الودائع والشهادات 17% و15% وحسابات التوفير.

وأضاف الإتربي، أن البنك مازال يطرح شهادة 17% و15% أمام العملاء .

وقال طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة إن البنك قرر إرجاء اجتماع لجنة الأصول والخصوم إلى يوم الخميس القادم لبحث مصير الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير.

وتابع أن البنك أرجأ اجتماع لجنة الأصول والخصوم جاء بهدف إجراء مزيد من التحليلات والدراسات.

وقال مصدر مسؤول ببنك التعمير والإسكان، إن لبنك قرر إرجاء خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية إلى الخميس القادم ترقبا لتحرك البنك الأهلي ومصر.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مطلع الشهر الجاري، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.