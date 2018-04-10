مبيعات بنك مصر من الشهادات مرتفعة العائد تبلغ 15.5 مليار جنيه

كتبت -منال المصري:

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي مبيعات البنك من الشهادتين مرتفعة العائد 17% و15% بلغ 15.5 مليار جنيه في أقل من شهرين.

وكان بنك مصر أعلن منتصف فبراير الماضي، طرح شهادة 17% لمدة عام يصرف عائدها كل 3 أشهر مقابل إيقاف الشهادة 20%، كما قرر خفض الفائدة 1% على الشهادة 16% لتسجل 15% ويبلغ آجالها 3 سنوات ويصرف عائدها كل 3 أشهر لتتوافق هذه القرارات مع أول قرار للبنك المركزى خلال العام الجاري بخفض الفائدة 1% .

وأوضح الإتربي أن الشهادة 17% جمعت حصيلة بقيمة 10 مليارات جنيه تقريبا، كما جمعت الشهادة 15% حصيلة تبلغ 5.5 مليار جنيه تقريبا.

وشهادات الادخار ذات العائد السنوي الثابت 17%، لا تطرح إلا في بنكي الأهلي ومصر حاليا.

وقررت بعض البنوك العاملة في السوق مطلع الشهر الجاري إلغاء الشهادات مرتفعة العائد التي تطرحها، حيث أوقف بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB" شهادة الـ 15% ذات الأجل 5 سنوات، كما قرر خفض الفائدة 1% على حساب التوفير العادي والاستثماري، والإبقاء علي الشهادة الثلاثية دون تغيير عند 14%.

وأكد الإتربي، أن البنك قرر إرجاء اجتماع لجنة الأصول والخصوم إلى يوم الخميس القادم، لبحث مصير خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مطلع الشهر الجاري، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.