هشام عكاشة: البنك الأهلي باع شهادات أمان بقيمة 53 مليون جنيه حتى الآن

كتبت منال المصري:

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك باع أكثر من 35 ألف شهادة أمان المصريين بقيمة تتجاوز 53 مليون جنيه منذ إصدارها أول الشهر الماضي حتى الآن.

وأضاف عكاشة، خلال إعلان طرح الشهادة للمصريين العاملين بالخارج،اليوم الثلاثاء أن البنك يعمل على إصدار 300 ألف شهادة حاليا تحت التنفيذ بقيمة تتجاوز 300 مليون جنيه لصالح شركات مختلفة للتأمين على العاملين فيها.

وأكد رئيس البنك الأهلي، أن البنك سيشارك في طرح شهادة أمان المصريين للعاملين بالخارج من خلال فروعه أو مكاتبه الخارجية والموقع الإلكتروني عبر بطاقة الخصم، أو من خلال السفارات الخارجية.

وأشار إلى أن شروط شهادة أمان تنطبق على نفس المصريين المغتربين بالخارج في نفس القيمة بالجنيه المصرى وبنفس المزايا التأمينية.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.