أرامكو السعودية توقع صفقات مع شركات توتال وتكنيب وسويز الفرنسية

القاهرة- رويترز:

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إبرام صفقات مع شركات فرنسية كبرى من بينها توتال وتكنيب وسويز في الوقت الذي زار فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فرنسا.

وذكرت وكالة رويترز، اليوم، أن أرامكو السعودية وتوتال وقعتا مذكرة تفاهم لبناء مجمع كبير للبتروكيماويات في الجبيل.

كما جرى التوقيع على صفقة محركات طائرات بين مجموعة سافران الفرنسية وطيران ناس السعودية.