موازنة "متفائلة" للحكومة خلال العام المالي الجديد (إنفوجرافيك)

القاهرة- وكالات:

تصميم- مايكل عادل:

تستهدف الحكومة معدلات طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية العامة والإيرادات خلال موازنة العام المالي الجديد، بحسب ما أظهرته وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن الحكومة تستهدف معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.8% خلال العام المالي المقبل مقابل 5.5% متوقعه خلال العام المالي الجاري.

وتتوقع الحكومة تحقيق عجزا كليا بنسبة 8.4% بما يوازي 438.594 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 9.8% يوازي 431.081 مليار متوقعة خلال العام المالي الجاري.

ويعرض مصراوي أبرز الأرقام التي تضمنتها الموازنة العامة للعام المالي الجديد بحسب ما وردت في وكالة رويترز: