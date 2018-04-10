تراجع الاستثمارات الصينية في أمريكا خلال 2017 بسبب تغيير السياسة

القاهرة- وكالات:

أظهر تقرير لمجموعة روديوم ولجنة العلاقات الأمريكية الصينية، نقلته وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن استثمارات الصين في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من الثلث إلى 29 مليار دولار من مستوى قياسي بلغ 46 مليار دولار في عام 2016 وهو أول تصحيح كبير في عشر سنوات.

وذكر التقرير أن السبب الرئيسي لذلك سياسات الحكومتين على جانبي المحيط الهادي وتحديدا مساعي بكين لكبح نزوح رأس المال للخارج والتدقيق المكثف من جانب واشنطن في صفقات الاستحواذ الصينية بالولايات المتحدة.

يأتي التقرير في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بسبب التجارة، كما حذر التقرير من أن ”السياسة العدوانية لاسيما من جانب واشنطن“ تلقي بظلال قاتمة على العلاقات الاقتصادية.

وفي عام 2017 انخفضت قيمة صفقات الاستثمار المباشرة المعلنة من الصين في الولايات المتحدة بأكثر من 90% مقارنة معها قبل عام بينما جزء كبير من الأموال التي استمرت في التدفق على الولايات المتحدة كانت مرحلة من صفقات 2016.

وذكر التقرير أن متوسط قيمة الصفقة انخفض إلى 215 مليون دولار من 356 مليون دولار.

وتابع أن الاستثمارات الأمريكية في الصين استقرت عند 14 مليار العام الماضي من 13.8 مليار قبل عام.