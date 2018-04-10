أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات بالسوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها بالأمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم ليسجل 655 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 562 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 748 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5240 جنيها.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب بعدما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء بخفض الرسوم الجمركية علي واردات سلع معينة مما ساهم في تهدئة المخاوف

بشأن الخلاف التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض المعدن الأصفر 0.1% إلى 1334.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في نحو أسبوع عند 1338.12 دولار في وقت سابق في الجلسة.